Парламентський комітет рекомендує Раді ввести мораторій на арешт рахунків "Енергоатома"

Парламентський комітет із питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки рекомендував Верховній Раді ухвалити в першому читанні й у цілому законопроект про мораторій (заборону) блокування рахунків Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом».

Про це повідомив в. о. голови цього комітету, народний депутат Олександр Домбровський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Комітет із питань ПЕК рекомендував Верховній Раді у першому читанні й у цілому ухвалити законопроект, який зробить неможливим блокування рахунків «Енергоатома». Цей документ було схвалено на засіданні комітету», - йдеться в повідомленні Домбровського.

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У своєму коментарі він також зазначив, що практика блокування рахунків «Енергоатома» унеможливлює повноцінну діяльність енергогенеруючої компанії, особливо в питанні безпеки роботи АЕС.

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року виконавча служба заарештувала рахунки та майно «Енергоатома» на загальну суму 200 млрд грн, фактично заблокувавши фінансово-господарську діяльність найбільшої в Україні енергогенеруючої компанії. Ця ситуація виникла через наміри ЗАТ «Спільне підприємство «Укрелектроват» стягнути з «Енергоатома» 127,3 млн грн сумнівної заборгованості.

На початку березня президент України Петро Порошенко ветував Закон №3097 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення розрахунків у паливно-енергетичному комплексі щодо державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Це стало спусковим гачком для несумлінних кредиторів, які не без допомоги судової та правоохоронної систем заблокували діяльність компанії.

25 травня голова Державної інспекції з ядерного регулювання України Сергій Божко назвав диверсією ситуацію з блокуванням рахунків «Енергоатома» через спроби компанії «Укрелектроват» стягнути з держкомпанії 127 млн грн. Він наголосив, що згідно із законодавством «Енергоатом» повинен забезпечувати підтримку та підвищення безпеки роботи АЕС, але якщо блокування рахунків компанії негативно вплине на цей процес, то регулятор може прийняти рішення про зупинення енергоблоків.

31 травня більш як 1 тисяча атомників пікетували Адміністрацію президента і Кабінет міністрів України з вимогами вирішити проблему блокування рахунків «Енергоатома», не допустити неправомірної корпоратизації компанії, а також відсторонення професійних кадрів у атомній галузі. Попереджувальний пікет проходив у Києві 26 квітня.

Раніше заступник голови Атомпрофспілки, голова профкому «Енергоатома» Олексій Лич повідомляв, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості України закулісно підготувало й направило на погодження проект розпорядження уряду про корпоратизацію «Енергоатома», в якому не враховуються особливості роботи атомного комплексу, а його виконання може позбавити державу контролю над компанією.

6 липня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що суд зняв арешт із рахунків «Енергоатома».

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.