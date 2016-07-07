"Нафтогаз" планує до холодів накопичити в сховищах 14,5 мільярда кубів газу

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" планує накопичити 14,5 мільярда кубометрів природного газу в підземних сховищах газу (ПСГ) до початку опалювального сезону 2016-2017 років.

Про це повідомив під час прес-конференції голова "Нафтогазу України" Андрій Коболєв.

"Ми плануємо вийти на рівень 14,5 мільярдів кубометрів до початку опалювального сезону", - сказав він.

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За словами Коболєва, компанія накопичила достатній валютний запас на рахунках для закупівлі природного газу з подальшим закачування до підземних сховищ. Він зазначив, що відновити імпорт газу з ЄС в істотному обсязі компанія має намір в липні.

У планах компанії закупити до початку опалювального сезону близько 3 мільярдів кубометрів газу для закачування цього обсягу палива до сховищ.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із завершенням опалювального сезону Україна перестала вибирати газ із підземних сховищ і з 7 квітня почала поповнювати обсяги "блакитного палива" в сховищах.

Україна в червні 2016 року скоротила імпорт природного газу з ЄС в 5 разів – до 20 95 мільйона кубометрів.