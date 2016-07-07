США збільшили експорт нафти до максимуму майже за 100 років

Обсяг експорту нафти з США в травні 2016 року зріс до рекордних 662 тисяч барелів на добу, повідомляє Slon.ru з посиланням на дані американського Бюро перепису.

"Агентство зазначає, що рівень поставок виявився максимальним з 1920 року, тобто майже за сто років. Для порівняння, в квітні добовий експорт нафти знаходився на рівні 591 тисячі барелів", - йдеться в повідомленні.

Найбільшим імпортером американського сировини стала Канада, отримувала в травні 308 тисяч барелів на добу. У топ-3 також увійшли Нідерланди (110 тисяч барелів на добу) та Кюрасао (67 тисяч). Великобританія імпортувала з США з 36 тисяч барелів на добу, Японія – 29 тисяч, а Італія – 23 тисячі.

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У грудні 2015 року президент США Барак Обама підписав законопроект, що передбачає відмову від заборони на експорт сирої нафти, який діяв майже 40 років. Вже за кілька днів техаська компанія Enterprise Products Partners повідомила, що уклала перший після зняття нафтового ембарго контракт на продаж вуглеводнів.

Після скасування ембарго США невпинно нарощували нафтовий експорт. За перший квартал 2016 року він збільшився в сім разів порівняно з тим же періодом минулого року. У січні добовий експорт (за винятком поставок в Канаду) становив 1,2 мільйона барелів, у лютому – 2,9 мільйона барелів, а в березні – 8 мільйонів барелів. З урахуванням експорту до Канади у березні США продали за кордон 15,7 мільйона барелів на добу.

На початку липня норвезька консалтингова компанія Rystad Energy опублікувала дослідження, з якого випливало, що США за запасами нафти випереджають Саудівську Аравію та Росію: американські запаси у фірмі оцінили в 264 мільярда барелів, російські – 256 мільярдів, саудівські – в 212 мільярдів.