Ціни на нафту повернулися до зростання на даних із США

Світові ціни на нафту в п'ятницю зростають на тлі переоцінки інвесторами даних по запасах нафти в США, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"За станом на 08:15 вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зростання на 1,08% - до 46,9 долара за барель. Ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 0,84% - до 45,52 долара за барель. Індекс долара (курс долара до кошика валют шести країн - основних торгових партнерів США) опускався на 0,17%, до 96,08 пункту", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожСША обійшли Росію та Саудівську Аравію за обсягами запасів нафти

У четвер були опубліковані дані по комерційних запасах нафти в США (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 1 липня. Показник скоротився на 2,2 мільйона барелів, або на 0,4% - до 524,4 мільйона барелів. Видобуток нафти в США за тиждень скоротилася на 2,25%, або на 194 тисячі барелів на добу - до 8,428 мільйона барелів на добу.

Багато аналітиків очікували більшого зниження показників. Розчарування інвесторів призвело до здешевлення "чорного золота". Аналітики, проте, вважають, що реакція була надмірною. Це пояснюється тим, що запаси "чорного золота" до теперішнього моменту знижуються майже два місяці поспіль, пише агентство Reuters. При цьому виробництво в США також знову знизилося.

"(Галузь - ред.) американської сланцевої нафти продовжує зазнавати збитків, багато банків взагалі залишають цей сегмент. Посилення нестабільності і атаки на газо - і нафтопроводи в Нігерії та Іраку впливають на видобуток нафти в цих країнах", - цитує агентство аналітиків хедж-фонду Global Risk Management.

Зниження курсу долара до світових валют також підтримує нафтові ціни. Американська валюта дешевшає напередодні публікації статистики з безробіття в США.