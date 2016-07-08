ЗМІ повідомили про прогноз МВФ щодо цін на нафту

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) вважають, що, якщо ОПЕК поступиться лише невеликою ринковою часткою, то ціни на нафту до 2020 року можуть зрости до 58-75 доларів за барель, повідомляють РИА Новости.

"ОПЕК займає 42% ринку, проти 35%, якби він пристосовувався (до нових реалій ринку). Меншим злом для ОПЕК у майбутньому було б прагнення досягти рівноваги ринку", - йдеться в робочих документах фонду.

В аналізі фонду наголошується, що ставка ОПЕК на демпінг і витіснення США не виправдалася - американський сланець виявився дуже життєздатним.

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При цьому, згідно з однією з моделей МВФ, якщо збережеться тиск витрат через демпінгу на виробництво сланцевої нафти в США, то ринкова вартість досягне 58 доларів за барель до 2020 року при частці ОПЕК 41%.

"У разі, якщо постачання країн ОПЕК знизяться на 7 мільйонів барелів на день, ринкова частка ОПЕК буде 35%, а ціна нафти 75 доларів за барель", - уточнюється в документі.

У червні МВФ на 1 долар підвищив прогноз середньої ціни на нафту на 2016 і 2017 роки – до 36 і 42 доларів за барель відповідно. Довгостроковий прогноз до 2021 року було зазначено, що ціни стабілізуються на рівні 51 долар за барель.