Росія пропонує Україні дешевий газ, висуваючи неприйнятні умови - нардеп

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" розповів народний депутат від "БПП" Вадим Денисенко, передає ТСН.

"На сьогоднішній момент росіяни справді говорять, що готові дати газ за ціною, трохи дешевшою, ніж ми зараз забираємо на хабі в Європі. Але при цьому ми повинні оплатити 800 млн доларів за газ, який нібито споживали на окупованих територіях України, і повинні дати передоплату 3 мільярди доларів", - каже він.

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Нардеп зауважив, що Київ не впевнений у тому, що отримає газ від Росії навіть при передоплаті. "Тому про міфологію про російський газ давайте забудемо", - сказав Денисенко.

Нагадаємо, Україна не імпортує природний газ з Росії вже більше 200 днів. Раніше глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що компанія може покрити всі потреби в імпортному газі за рахунок закупівлі з Європи, а відновлення імпорту з РФ буде здійснено лише при більш привабливій ціновій пропозиції, ніж у європейських постачальників.