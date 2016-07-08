Нацкомісія затвердила розмір інвестицій в українську ГТС до 2025 року

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), на черговому засіданні 7 липня ухвалила рішення затвердити зміни до плану розвитку газотранспортної системи (ГТС) для оператора ГТС - державної компанії "Укртрансгаз" на 2016-2025 роки, при цьому загальна сума інвестицій складе 69,9 мільярда гривень.

"Пропонується затвердити зміни до плану розвитку ГТС на 2016-2025 роки... Загальна сума цього плану для "Укртрансгазу" складе 69,942 мільярда гривень", - сказав член комісії, представляючи проект рішення.

Також комісія зобов'язала "Укртрансгаз" у тижневий термін надати уточнений план розвитку ГТС і в майбутньому відзвітувати щодо проведених тендерів на поставку обладнання для модернізації ГТС.

Крім того, у прес-служби "Укртрансгазу" повідомили, що НКРЕКП прийняла зміни до плану розвитку ГТС, згідно з яким компанія інвестує 3,6 мільярда гривень у модернізацію газоперекачувального обладнання для поставок природного газу до країн Балканського півострова. Ці гроші будуть освоєні в 2016-2018 роках.

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Як повідомляв УНІАН, 2015 року "Укртрансгаз" збільшив фінансування ремонтних робіт об'єктів ГТС на 0,9 мільярда гривень порівняно з 2014 роком – до 1,7 мільярда гривень. Також компанія 2015 року збільшила капітальні інвестиції, відповідно до її фінансовому план, на 0,7 мільярда гривень – до 1,2 мільярда гривень.

В інвестиційній програмі "Укртрансгазу" на 2015 рік було зазначено, що "Укртрансгаз" в 2015 році направить 2,703 мільярда гривень на модернізацію і ремонт магістральних газопроводів, компресорних станцій і підземних сховищ газу.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України складається з магістральних газопроводів загальною протяжністю понад 37 тисяч кілометрів, розподільних мереж, 12 газосховищ ємністю 31 мільярд кубометрів, компресійних і газовимірювальних станцій. Є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Пропускна здатність ГТС на кордоні з Росією становить близько 288 мільярдів кубометрів палива на рік.