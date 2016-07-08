"Укртрансгаз" завершив ремонт газопроводу в напрямку Польщі та готовий імпортувати газ

Держкомпанія "Укртрансгаз", оператор вітчизняної газотранспортної системи, завершила ремонт газопроводу "Комарно-Дроздовичі" у напрямку Польщі і готовий здійснювати імпорт природного газу з цієї країни для потреб України.

Про це у Facebook написав прес-секретар компанії Максим Білявський.

"З сьогоднішнього дня "Укртрансгаз" готовий для потреб України імпортувати газ з території Польщі. Ремонтні роботи на реверсному газопроводі завершено", - написав він.

В "Укртрансгазі" нагадали, що газопровід "Комарно-Дроздовичі" було виведено в ремонт в травні. На початку липня на ньому було завершено роботи з ліквідації дефектів та заміни окремих ділянок трубопроводу. Всього відремонтовано було 3,4 кілометра.

"Робили це для гарантовано стабільної роботи в процесі підготовки до опалювального сезону в осінньо-зимовий період. Сьогодні вже завершено роботи з підключення (вогневі роботи, з продування та наповнення трубопроводу газом) відремонтованого газопроводу до єдиної ГТС України. Чекаємо заявку", - зазначив Белявський.

При цьому він повідомив, що станом на ранок 8 липня імпорт газу з Європи до України здійснюється тільки з словацькому маршруту в режимі 0,5 мільйона кубометрів/доба.

Читайте також"Укртрансгаз" розділять на дві компанії: операторів газопроводів і підземних сховищ

Як повідомляв УНІАН, "Укртрансгаз" має намір залучити кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку, а також Європейського інвестиційного банку для фінансування великого інфраструктурного проекту, що передбачає проведення ремонтних, реконструкційних і модернізаційних робіт на української частини магістрального газопроводу "Уренгой – Помари – Ужгород". За інформацією ЄБРР, загальна вартість робіт становить близько 300 мільйонів євро.

Як очікується, тендери будуть оголошені в третьому кварталі 2016 року.

Довідка УНІАН. "Укртрансгаз" експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 мільярд кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій "Укртрансгазу" знаходяться у власності НАК "Нафтогаз України".