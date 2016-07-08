У Кабміні назвали середню ціну імпортного газу в червні - $184

Середня митна вартість імпортного природного газу для України в період з 1 по 30 червня цього року становила 4,6 тис. грн, або 184 дол., за тисячу кубометрів, говориться в повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

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Порівняно з ціновими показниками на початок року, ціна палива впала на 23%. На 1 січня 2016 року середня митна вартість імпортного газу для України становила 236 дол. за тисячу кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, в цілому, за прогнозами Мінекономрозвитку, ціна імпортного газу для України цього року становитиме близько 202 дол. за тисячу кубометрів.

При цьому середня ціна на газ у 2017 і 2018 роках може зрости до 210-220 дол. за тисячу кубометрів. У своїх прогнозах експерти міністерства виходили з того, що ціна нафти (марки Brent), що є однією зі складових формули ціни газу, в 2016 році становитиме 40 дол. за барель, але в подальшому підвищиться до 44,5-48,5 дол. за барель.