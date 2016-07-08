Міненерговугілля назвало перешкоди для створення в Україні газового хабу

Міністерство енергетики та вугільної промисловості вважає, що для створення в Україні газового хабу необхідно перейти на енергетичні одиниці вимірювання кількості природного газу і створити біржу газу. Про це сказала заступник директора департаменту нафтогазового комплексу Міненерговугілля Тетяна Довжок під час круглого столу, присвяченого проблемам газового ринку в Україні.

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«На сьогодні є велике питання (до створення газового хабу в Україні – УНІАН). Вся Європа на сьогодні працює, використовуючи енергетичні одиниці вимірювання газу, а ми використовуємо кубічні метри. На сьогодні наша нормативна база не сприяє тому, щоб європейські партнери закачували газ в наші сховища, оскільки вони дають нам джоулі, а ми їм повертаємо кубометри», - зазначила Довжок.

Представник Міненерго сказала, що другою перешкодою для створення хабу є відсутність біржі газу в Україні.

«У нас не існує біржі газу. У міністерстві обговорюються плани про те, що необхідно переходити до створення такої біржі, на якій можна було б вільно торгувати газом», - сказала Довжок.

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Вона вважає, що створення біржі позитивно позначиться на формуванні ціни на газ, і саме тоді вона буде реально ринковою.

На думку представника Міненерговугілля, Україна може створити свій газовий хаб на основі підземних сховищ газу, які володіють вільними потужностями зі зберігання «блакитного палива».

«Наші підземні сховища газу завантажені не повністю. Їх загальна ємність становить понад 30 млрд куб. м газу, тоді як на початок опалювального сезону ми в середньому закачуємо всього 17 млрд куб. м газу. Вільний об'єм цікаво було б використовувати для зберігання газу європейських партнерів для того, щоб запустити в Україні газовий хаб» - сказала Довжок.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні 2015 року тодішній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що Україна зацікавлена стати частиною великого проекту зі створення європейського газового хабу, який розроблявся за участю польської, румунської, угорської та словацької сторін. Тоді він підкреслив, що участь нашої країни в такому газовому хабі посилить нашу незалежність і дозволить вільно торгувати газом без будь-яких обмежень.

27 квітня 2016 року Кабмін встановив єдину ціну на газ для населення на рівні 6879 грн за тисячу кубометрів. Для розрахунку цієї ціни була використана вартість імпортованого газу з німецького газового хаба NCG, а також прогнозна вартість транспортування цього газу від хабу NCG до кордону України.

На початку червня 2016 року Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» звертався з листом до російського газового монополіста «Газпрому» про те, що вважає економічно обґрунтованою ціну на газ від «Газпрому» на рівні «хаб мінус транспорт», тобто ціну «Газпрому» на східному кордоні України, без урахування вартості його транзиту до європейського хабу. Згідно з даними прес-служби, «Нафтогаз» купує газ у європейських постачальників за формулою «хаб плюс транспорт» (транспорт – доставка до європейського хабу по території України та країн ЄС). Якщо «Газпром» зможе запропонувати ціну, яка нижча за ціну європейських постачальників, тоді вона буде розглянута «Нафтогазом».

За даними оператора газотранспортної системи компанії «Укртрансгаз», запаси природного газу в українських підземних сховищах з 27 червня по 2 липня збільшилися на 1,1%, або на 103 млн кубометрів, - до 9,729 млрд куб. м з 9,626 млрд куб. м. 8 липня ці запаси склали 9,789 млрд куб. м, таким чином сховища заповнені на 31% від загальної ємності, а 69% - залишаються вільними.