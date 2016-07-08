"Київенерго" Ахметова робить споживачів заручниками власних боргів - "Нафтогаз"

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» закликає столичну енергокомпанію «Київенерго» не робити споживачів послуг заручниками в боротьбі за можливість не повертати борги, сума яких перевищує 1 млрд грн, повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

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«Очевидно, що «Київенерго» прагне зробити своїх клієнтів заручниками в боротьбі за можливість не повертати борги. Фактично останні роки «Нафтогаз» був змушений безоплатно і безпідставно кредитувати «Київенерго» на мільярдні суми», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що відповідну заяву держкомпанія зробила у зв'язку з поширенням «Київенерго» звернення до клієнтів, в якому «Нафтогаз» звинувачується у відсутності гарячої води у будинках киян.

Компанія вирішила поінформувати, що всі поточні заявки «Київенерго» на виділення номінацій на газ задовольняються «Нафтогазом» у повному обсягу. Витрати «Київенерго» на ремонт тепломереж є складовою частиною тарифів на опалення і постачання гарячої води, тобто фінансуються киянами.

Крім того повідомляється, що з 2011 року середній розмір заборгованості «Київенерго» за газ становив 1,5-2 млрд грн. При цьому загальна сума штрафних санкцій, сплачених «Київенерго» на користь «Нафтогазу», становила лише 38 млн грн за п'ять років.

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«Виходячи з цього, компанія ще раз наголошує, що дії судових виконавців щодо арешту рахунків «Київенерго» є цілком законними і в жодному разі не є підставою для припинення постачання гарячої води киянам. «Нафтогаз» закликає «Київенерго» розплатитися з боргами, які перевищують мільярд гривень, і припинити непрофесійні дії», - наголосили в державному енергохолдингу.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня народний депутат від партії «Об'єднання «Самопоміч» Альона Бабак під час проведення круглого столу повідомила, що «Нафтогаз України» за дорученням Кабінету міністрів має розробити проект закону про реструктуризацію заборгованості теплокомуненерго.

За інформацією прес-служби «Нафтогазу», на 31 травня сумарна заборгованість теплокомуненерго, ТЕЦ і прямих промислових споживачів становить близько 20,9 млрд грн.

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2 червня Державна виконавча служба на підставі рішень суду заарештувала рахунки столичної енергокомпанії «Київенерго» через штрафні санкції «Нафтогазу», які було нараховано на погашені борги за спожитий у 2014-2015 роках газ.

Того ж дня «Нафтогаз» заявив про свою стурбованість у зв'язку з аваріями на тепломережах теплокомуненерго, які заборгували йому оплату за поставлений природний газ, і закликав ці компанії опублікувати свої витрати, які здійснювалися з 2011 року.

На думку голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва, можливість не платити за газ, якою довго користувалися великі тепловики, не привела ні до збільшення надійності теплових мереж, ні до поліпшення сервісу для споживачів.

Обслуговування боргів «Київенерго» обходиться «Нафтогазу» в 30 млн грн щомісяця.

Довідка УНІАН. «Київенерго» забезпечує споживачів Києва електричною і тепловою енергією. Генерація компанії здійснюється на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

«Київенерго» має п‘ять структурних підрозділів, у тому числі дві філії – «Енергосервіс» і сміттєспалювальний завод «Енергія». Чисельність працівників компанії перевищує 12 тисяч осіб. 75% акцій компанії належить енергохолдингу бізнесмена Ріната Ахметова - ДТЕК, а 25% - Фонду державного майна.