Ціни на нафту відновили зниження

Світові ціни на нафту в понеділок знижуються на тлі даних американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes про зростання числа нафтових бурових установок в США за минулий тиждень максимальними темпами з квітня, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 8:47 вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,36% - до 46,59 долара за барель. Ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,51% - до 45,18 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

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Компанія Baker Hughes в п'ятницю повідомила, що за підсумками що завершився 8 липня робочого тижня число бурових установок у США збільшилася на 9 одиниць і склало 440 одиниць. У річному вираженні показник знизився на 423 одиниці, або на 49%. Кількість нафтових бурових установок зросла на 10 одиниць, що є максимальним зростанням з квітня, - до 351 штуки. Число газодобувних установок скоротилося на 1 одиницю та склало 88 одиниць.

Подібна динаміка сприяла зростанню побоювань, що американські виробники, можливо, вже пристосувалися до низького рівня цін на "чорне золото". Це може сповільнити темпи скорочення надлишкової пропозиції на ринку.

"Коли зростає кількість бурових установок, ми спостерігаємо ослаблення нафтових цін, оскільки це може призвести до нової пропозиції на ринку", - прокоментував агентству Bloomberg аналітик Fat Prophets Девід Леннокс (David Lennox).

На цьому тлі інвестори проігнорували заяву міністра енергетики Саудівської Аравії Халіда аль-Фалиха (Khalid al-Falih), зроблене в неділю. Він знову зазначив, що ринок нафти стає більш збалансованим у плані співвідношення попиту та пропозиції, унаслідок чого ціни на "чорне золото" стабілізуються.