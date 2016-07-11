Запаси газу в українських сховищах зросли до 9,8 мільярда кубів

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 2 по 9 липня збільшилися на 1,2%, або на 115 мільйонів кубометрів, - до 9,844 мільярда кубометрів з 9,729 мільярда кубометрів.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії "Укртрансгаз".

За даними компанії, добовий обсяг закачування газу до підземних сховищ за станом на 9 липня становив близько 23,7 мільйона кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із завершенням опалювального сезону Україна перестала вибирати газ із підземних сховищ та з 7 квітня почала поповнювати обсяги "блакитного палива" в сховищах.

"Нафтогаз України" до початку майбутнього опалювального сезону планує накопичити в підземних сховищах близько 14,5 мільярда кубометрів газу.