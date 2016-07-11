Ціна нафти впала до 2-місячного мінімуму

Вартість бареля нафти марки Brent опустилася нижче 46 доларів вперше з 11 травня 2015 року, знизившись на торгах на біржі ICE майже на 2%, повідомляє РБК.

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"Світові ціни на нафту в понеділок продовжили зниження, що почалося після повідомлень, що темпи скорочення запасів у США виявилися нижчими за очікувані. В ході торгів на біржі ICE вартість бареля Brent вперше протягом двох місяців опустилася нижче 46 доларів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на мінімумі ціна Brent знижувалася в понеділок на ICE до позначки 45,91 долара, що на 1,82% нижче рівня закриття попередніх торгів. У попередній раз дешевше 46 доларів ціна бареля Brent торгувалася 11 травня 2016 року, коли торги нафтою відкрилися на позначці 45,59 долара.

"Котирування ф'ючерсів на нафту залишаються під тиском через публікацію даних про зростання числа діючих нафтових бурових установок у США до тримісячного максимуму", - зазначає видання.