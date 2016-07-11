Запаси дефіцитного вугілля на складах українських ТЕС збільшилися майже на 15%

Запаси дефіцитної антрацитної марки вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 4 по 11 липня збільшилися на 14,5% – до 363,8 тисячі тонн з 317,7 тисячі тонн, говориться в повідомленні держкомпанії "Укренерго".

Згідно повідомлення, запаси вугілля всіх марок на складах ТЕС за вказаний період знизилися незначно - до 1,206 мільйона тонн з 1,208 мільйона тонн.

Запаси вугілля на складах ТЕС почали активно скорочуватися з середини травня. Тоді ТЕС мали обсяги вугілля на рівні більше 2 мільйонів тонн, з яких близько 870 тисяч тонн припадало на антрацит.

Як повідомляв УНІАН, після ініційованої Росією війни на Донбасі, Україна втратила в цьому регіоні велику кількість шахт, які видобувають антрацит. Дану марку вугілля на захопленій бойовиками території на даний час видобувають лише шахти компанії ДТЕК Ріната Ахметова. Проте поставки вугілля з зони АТО часто перериваються.

Зокрема, поставки вугілля антрацитної групи з 1 червня цього року були відсутні й відновилися лише в кінці місяця в обсягах, які, як зазначають в енергокомпанії ДТЕК, не дозволяють поповнювати запаси палива на складах.

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Раніше з виникненням дефіциту Україна тимчасово закуповувала паливо в Південно-Африканській Республіці. При цьому навесні поточного року Міністерство енергетики та вугільної промисловості заявило, що до майбутнього опалювального сезону вугілля з ПАР імпортуватися не буде.

Для вирішення проблеми забезпечення ТЕС вугіллям НКРЭКУ ввела в Україні біржова формування цін на вугілля вітчизняного виробництва. Згідно запропонованій комісією з формулою, ціна вугілля буде розраховуватися з вартості вугілля на біржі в Роттердамі з урахуванням доставки в Україну.

Між тим, низка експертів різко розкритикували запропоновану НКРЕКП формування ціни на вугілля українського видобутку, оскільки, на їхню думку, таким чином ціни на вугілля завищуються, що дає можливість отримувати більше доходів енергокомпанії ДТЕК, яка контролює низку українських ТЕС і підприємств вуглевидобутку. При цьому вони відзначають, що через це може постати питання додаткового підвищення цін на електроенергію для промисловості та населення.

24 червня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міненерговугілля та іншим профільним міністерствам розглянути доцільність використання формули "Роттердам плюс доставка" при закупівлі вугілля і представити свої висновки протягом тижня.