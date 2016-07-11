"Енергоатом" та іспанська компанія IDOM мають намір співпрацювати у сфері інжинірингу

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» має намір співпрацювати з іспанською компанією IDOM в інфраструктурних та інжинірингових проектах, повідомляє прес-служба «Енергоатома».

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Згідно з повідомленням, представники «Енергоатома» провели переговори з представниками IDOM на початку липня. Особливу увагу було приділено реалізованим проектам компанії в ядерно-енергетичній галузі, а саме: проведення стрес-тестів на всіх іспанських АЕС, будівництво сховищ відпрацьованого ядерного палива, впровадження системи фільтруючого вентингу з герметичного обсягу енергоблоку, моделювання важких аварій та ін.

Представники НАЕК «Енергоатом» представили іспанським колегам інформацію про стан реалізації Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків (КзППБ), план будівництва Централізованого сховища для відпрацьованого ядерного палива та перелік інвестиційних проектів.

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«Під час зустрічі сторони домовилися налагодити співпрацю з пошуку перспективних напрямків для співпраці та можливого залучення досвіду IDOM Ingenieria в рамках реалізації майбутніх проектів в НАЕК «Енергоатом», - зазначає прес-служба.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

IDOM Ingenieria є однією з провідних інжинірингових компаній Іспанії, яка спеціалізується на виконанні важливих робіт в ядерній галузі. У штаті компанії, яка реалізовувала проекти в 123 країнах і має представництва в 39 країнах світу, налічується понад 2700 фахівців, річний обіг компанії становить більше 300 млн євро.