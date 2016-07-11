Україна відновила імпорт газу з Угорщини

Україна 9 липня відновила призупинений з початку липня імпорт природного газу з Угорщини.

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Про це свідчать дані оператора ГТС України - держкомпанії «Укртрансгаз».

За даними компанії, 9 липня добовий обсяг імпорту газу з Угорщини становив майже 1 млн куб. м.

Як повідомляв УНІАН, Україна в червні 2016 року скоротила імпорт природного газу з ЄС у 5 разів – до 20 із 95 млн кубометрів. Увесь обсяг блакитного палива надходив із території Європи, участь у його транспортуванні забезпечили два трейдери.

За цей період споживання блакитного палива в Україні становило 1 млрд куб. м, як і в аналогічному періоді минулого року.