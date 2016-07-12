ОПЕК у червні збільшила видобуток нафти до максимуму з 2008 року

Про це йдеться в доповіді S&P Global Platts, передає РБК.

Таким чином, обсяг видобутої нафти ОПЕК досяг максимального з серпня 2008 року рівня.

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«Зростання видобутку ОПЕК на 300 тис. бар./добу, викликаний крихким вирішенням кризи в Лівії та Нігерії, а також неослабним зростанням в Ірані і збільшенням видобутку в Саудівській Аравії, надсилає переконливе послання щодо його непохитної стратегії поділу ринку», — вважає старший редактор S&P Global Platts Эклавія Гюпте, заява якої міститься в прес-релізі, розміщеному на порталі PR Newswire. «Якщо ситуація не зміниться, історія з поверненням до обмеження виробництва почне набирати обертів», — зазначає Гюпте.

Найбільше зростання видобутку серед країн ОПЕК в червні було зафіксоване в Нігерії, Ірані та Саудівській Аравії. Нігерія наростила обсяг видобутої нафти на 150 тис. бар./добу, до 1,57 млн бар./добу. В Ірані й Саудівській Аравії приріст склав 80 тис. бар./добу, до 3,63 млн і 10,33 млн бар./добу відповідно. У Лівії видобуток зріс на 60 тис. бар./добу, до 310 тис. бар./добу.

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В той же час обсяги видобутку у Венесуелі знизилися в червні на 120 бар./добу, до 2,15 млн бар./добу, що стало найнижчим показником з лютого 2003 року.

Як наголошується в доповіді S&P Global Platts, на яку посилається PR Newswire, падіння рівня видобутку було обумовлено відсутністю інвестицій у галузь, високими витратами, накопиченими боргами постачальникам послуг на нафтових родовищах, зниженням активності буріння і погіршенням інфраструктури. Падіння обсягів видобутку також було зафіксовано в Іраку. У червні країна видобула нафти на 20 тис. бар./добу менше, ніж місяцем раніше.