Ціни на "чорне золото" зростають через протікання нафтопроводу в Іраку

Світові ціни на нафту у вівторок незначно зростають на тлі побоювань інвесторів за зрив поставок "чорного золота" з Іраку, свідчать дані торгів, передає РИА Новости.

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Сьогодні вранці вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,19% — до 46,34 долара за барель. Ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 0,13% — до 44,82 долара за барель.

Ірак припинив навантаження нафти на двох терміналах в Басрі на півдні країни через протікання нафтопроводу, повідомляє агентство Рейтер. Призупинення сталося в неділю, в той час як у черзі на завантаження нафти перебувало 15 надвеликих нафтоналивних танкерів, а також танкерів типу "Суецмакс". Призупинення роботи терміналів може збільшити час завантаження танкерів на терміналах, один із яких є найбільшим у країні.

При цьому інвестори очікують подальшого падіння нафтових цін в довгостроковій перспективі.