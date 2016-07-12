"Енергоатом" збільшив дохід від реалізації електроенергії

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх діючих атомних електростанцій України, у січні-червні 2016 року збільшило дохід від реалізації електроенергії порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 5,4% - до 19,636 мільярда гривень, йдеться в звіті компанії.

Розрахунки оптового ринку електричної енергії за відпущену "Енергоатомом" електроенергію за 6 місяців 2016 року склали 16,813 мільярда гривень (85,6%), недоплата – 2,823 мільярда гривень.

Вироблення електроенергії компанією за січень-червень поточного року зменшилася порівняно з аналогічним періодом 2015 року до 37,876 мільярда кВт-год з 41,994 мільярда кВт-год. За 6 місяців цього року частка "Енергоатому" на українському ринку електроенергетики становила 54,3%.

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Як повідомляв УНІАН, "Енергоатом" 2015 року збільшив дохід від реалізації електроенергії порівняно з 2014 роком на 41,6% - до 39,345 мільярда гривень. 2014 року дохід компанії зріс на 34,9% - до 27,794 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.