Борг споживачів перед "Київенерго" Ахметова зріс до 895 мільйонів

Загальна заборгованість столичних споживачів електроенергії перед компанією "Київенерго" в першому півріччі 2016 року зросла на 43%, або 268,9 мільйони гривень, і станом на 1 липня перевищила 894,6 мільйона гривень, повідомила прес-служба компанії.

"Тільки за червень зростання боргу склав майже 44,1 мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що протягом півріччя найбільше зростання заборгованості за електроенергію перед компанією продемонстрували підприємства життєзабезпечення міста комунальної форми власності, а також підприємства і організації, які фінансуються з державного і міського бюджетів. Сумарно заборгованість цих споживачів збільшилася майже на 220 мільйонів гривень і досягла 437 мільйонів гривень, в тому числі борг акціонерної компанії "Київводоканал" з початку року виріс на 175,4 мільйона гривень і досяг 344,5 мільйона гривень

Населення Києва за перше півріччя 2016 року збільшило заборгованість за спожиту електричну енергію перед компанією на 25,5 мільйона гривень - до 223,7 мільйона гривень.

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Споживачі Дарницького, Солом'янського та Святошинського районів залишаються найбільшими боржниками за електроенергію, заборгованість на 1 липня склала 32,79 мільйона гривень, 25,87 мільйона гривень та 24,85 мільйони гривень відповідно.

Як повідомляв УНІАН, "Київенерго" 2015 року отримала чистий збиток 1,6 мільярда гривень, тоді як 2014 рік компанія завершила з чистим прибутком у 83,7 мільйона гривень.

Довідка УНІАН. "Київенерго" генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

Генерацію електричної енергії "Київенерго" здійснює на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 (встановлена електрична потужність - 700 МВт, теплова - 1874 Гкал/год) і ТЕЦ-6 (встановлена електрична потужність - 500 МВт, теплова - 1740 Гкал/год). Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю понад 11,7 тисячі кілометрів.