Нафта марки Brent подорожчала на 5%

Станом на 20:49 вартість бареля Brent з постачанням у вересні була $48,51, що на 4,82% вище відносно початку торгів, передає РБК.

На відкритті торгів барель Brent торгувався по $46,09, в той час як на закриття вчорашніх торгів — по $46,25. Ціна серпневих ф'ючерсів на техаську нафту WTI також піднімалася у вівторок майже на 4,5%, до $46,77 за барель.

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«Ми протестували нижню межу діапазону $45-50 вчора. Ціни впали нижче $45, після чого знову почали купувати нафту», — розповів Bloomberg Білл О'Грейді, головний ринковий стратег фонду Confluence Investment Management, що управляє $4,9 млрд.

Згідно з опитуванням Bloomberg, на ринку очікують продовження зниження запасів американської нафти, яке спостерігається вже сім тижнів. Згідно з даними Управління з енергетичної інформації, запаси нафти в США за тиждень, що закінчується 1 липня, скоротилися на 2,2 млн бар., до 524,4 млн бар.

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За даними Міжнародного енергетичного агентства, напади на об'єкти нафтової промисловості Нігерії скоротили виробництво нафти в цій країні в травні майже на 1,4 млн бар. у добу — до найнижчого за 27 років рівня. Пауза у нападах, за даними нігерійської влади, допомогла збільшити видобуток до 1,9 млн бар. станом на 8 липня, проте атаки на трубопроводи Chevron минулого тижня поставили відновлення ситуації під сумнів, пише Bloomberg.

«Ринок різко стискається через ситуації в Канаді та Нігерії, а також через зниження обсягів виробництва тут [в США]», — розповідає агентству головний стратег з економіки Macro Risk Advisors Кріс Кеттеман.

Зростання нафтових котировок також співпало з публікацією доповіді ОПЕК, в якому картель спрогнозував зростання світового попиту на нафту на 1,2 млн бар. у день наступного року, до 95,3 млн бар. в день.