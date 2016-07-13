Ціни на нафту відновили падіння

Під час електронних торгів на Лондонській і Нью-Йоркській біржах світові ціни на нафту падають, про це свідчать дані торгів.

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Серпневі ф'ючерси на легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) знизилася на 0,83%, до $46,41 за барель, передає Gazeta.ru.

На Лондонській біржі ICE Futures ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у вересні просіли на 0,62%, до $47,91 за барель.

Як сообшал УНІАН, Нафту марки Brent на торгах у вівторок зросла майже на 5%, свідчать дані Лондонській біржі ICE.