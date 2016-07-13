"Газпром" завершив ліквідацію спільного з Фірташем трейдера "РосУкрЕнерго"

Російський монополіст "Газпром" завершив процедуру ліквідації швейцарського газового трейдера RosUkrEnergo, розпочату ще в 2014 році, випливає з матеріалів компанії, передає РИА Новости.

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RosUkrEnergo було виключено зі списку афільованих осіб "Газпрому", складеного станом на 30 червня 2016 року.

Довідка УНІАН. Між українським держхолдингом «Нафтогаз України» і компанією «Газпром» з 2006 до 2009 року існувала комерційна структура-посередник - швейцарська компанія RosUkrEnergo AG, що належить «Газпрому» та українським бізнесменам Дмитру Фірташу і Івану Фурсіну.

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Компанія виступала монопольним постачальником природного газу до України. З 2009 року «Нафтогаз» перейшов на прямі контракти з «Газпромом». Тоді «Нафтогаз» придбав у «Газпрому» борг RosUkrEnergo на 1,7 млрд дол. за поставлений компанії російський газ.

«Нафтогаз» в односторонньому порядку вилучив 11 млрд куб. м газу у швейцарської компанії, з приводу чого RosUkrEnergo звернулося в Стокгольмський арбітраж.

У 2010 році суд зобов'язав «Нафтогаз України» повернути RosUkrEnergo 11 млрд куб. м газу, а також виплатити штраф у розмірі 1,1 млрд куб. м газу.