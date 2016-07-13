Суд сьогодні розгляне касаційну скаргу ДФС у справі про стягнення з "Енергоатома" 4,2 мільярда прибутку

Вищий адміністративний суд України 13 липня розгляне касаційну скаргу Державної фіскальної служби України у справі про стягнення з Національної атомної генеруючої компанії «Енергоатом» 4,2 млрд грн чистого прибутку. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Читайте такожСуд зняв арешт із рахунків "Енергоатома" - Гройсман

«Не погодившись з рішенням апеляційного суду, зазначеним органом владних повноважень (Фіскальною службою – УНІАН) була подана касаційна скарга на рішення Київського апеляційного адміністративного суду. Перше судове засідання з розгляду цієї скарги призначено суддею Вищого адміністративного суду України Лосєвим А. М. на 13 липня о 10.00», - повідомляє прес-служба.

За даними прес-служби, представники Фіскальної служби були не згодні з тим, що Київський апеляційний адміністративний суд у листопаді 2015 року визнав незаконним і скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва, згідно з яким Фіскальна служба стягнула з Національної атомної генеруючої компанії «Енергоатом» 4,2 млрд грн прибутку.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2014 року Кабмін прийняв постанову №710, згідно з якою 30% чистого прибутку «Енергоатома» за підсумками 2014 року (4,7 млрд грн) повинні були бути перераховані до держбюджету при тому, що за підсумками 2014 року «Енергоатом» зазнав збитків на 6,5 млрд грн.

Після цього компанія звернулася в Київський апеляційний адміністративний суд для того, щоб визнати постанову №710 незаконним. 28 січня 2016 року суд задовольнив позов компанії. Після скасування постанови №710, яка була основним аргументом позиції фіскальних органів, «Енергоатом» подав скаргу в апеляційну інстанцію для того, щоб опротестувати дії Фіскальної служби, і виграв справу.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.