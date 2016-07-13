Рахунки "Київенерго" та понад 100 інших енергокомпаній розблоковані

Рахунки енергогенеруючої компанії «Київенерго» та 104 енергокомпаній в інших областях України розблоковано, ремонтні служби можуть продовжити підготовку тепломереж до опалювального сезону, повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

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«Рахунки 104 енергокомпаній у багатьох областях України, в тому числі й «Київенерго», заблоковано. Це обмежувало можливість проводити підготовку до зими. Але рахунки вже розблокували, і ми встигнемо вчасно підготуватися до опалювального сезону», - цитує Кличка прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня Державна виконавча служба на підставі рішень суду заарештувала рахунки столичної енергокомпанії «Київенерго», а також рахунки ще понад 100 українських підприємств теплокомуненерго через штрафні санкцій Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

У 2014-2015 роках між «Київенерго» і «Нафтогазом» виникали спори щодо виплати заборгованості за спожитий газ. «Нафтогаз» наполягав на оперативній оплаті поставленого «Київенерго» газу, а остання, в свою чергу, заявляла про значну заборгованість бюджетних організацій столиці за надані послуги, що не дозволяло своєчасно й у повній мірі розраховуватися за газ.

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Довідка УНІАН. "Київенерго" забезпечує споживачів Києва електричною та тепловою енергією. Генерація компанії здійснюється на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

"Київенерго" має 5 структурних підрозділів, у тому числі дві філії - "Енергосервіс" і сміттєспалювальний завод "Енергія". Чисельність працівників компанії перевищує 12 тисяч осіб. 75% акцій компанії належать енергохолдингу українського мільярдера Ріната Ахметова ДТЕК, а 25% - Фонду державного майна.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу й нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.