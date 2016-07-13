Кабмін відмовиться від формули "Роттердам плюс": ціна вугілля залежатиме від вартості на біржі в Польщі

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України закладає в основу ціни вугілля для вітчизняних споживачів середню вартість палива на біржі в Польщі, а не в голландському Роттердамі, як пропонувалося раніше. Про це повідомив голова міністерства Ігор Насалик.

Читайте такожГройсман назвав неприйнятною ціну на вугілля за формулою "Роттердам плюс"

«При формуванні ціни вугілля ми взяли за основу формулу ціни з прив'язкою до біржі в Польщі. За базу взяли Польщу. Там і плече відпало, про яке говорили (плече доставки палива – УНІАН). Ми вийшли на ціну, про яку ми повідомимо днями. Ми взяли за основу Польщу. Як раз це газове вугілля – таке, як у нас. І там немає плеча (доставки – УНІАН)», – сказав Насалик.

Як повідомляв УНІАН, у квітні поточного року НКРЕКП затвердила ринкову методику розрахунку оптової ціни електроенергії, яка базується на європейському індексі цін на вугілля.

За інформацією голови НКРЕКП Дмитра Вовка, яку він озвучив на засіданні парламентського комітету з питань ПЕК 14 червня, гранична ціна на вугілля буде формуватися на основі ціни (індекс API 2), яка формується в результаті торгів на біржі в Роттердамі (Нідерланди), разом з вартістю транспортування цього вугілля на внутрішній ринок (так звана формула "Роттердам плюс транспорт").

Читайте такожНасалик проти формули "Роттердам плюс" і пропонує запустити біржу вугілля

На думку НКРЕКП, така методика розрахунку усуне ручне регулювання ціни, що забезпечить незалежність від постачань із зони АТО та позбавить Україну проблем з накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

21 червня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сказав, що має намір більш детально розібратися з використанням формули "Роттердам плюс" при закупівлі вугілля.

24 червня Гройсман доручив Міненерговугілля та іншим профільним міністерствам розглянути доцільність використання формули "Роттердам плюс" при закупівлі вугілля та представити свої висновки протягом тижня.