Апеляційний суд скасував рішення про банкрутство "Чорноморнафтогазу"

Київський апеляційний господарський суд скасував рішення Господарського суду Києва, який порушив справу про банкрутство державної нафтогазової компанії «Чорноморнафтогаз», основні активи якої були втрачені після окупації Криму Росією.

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Про це повідомляє прес-служба НАК «Нафтогаз України», який є материнською компанією для «Чорноморнафтогазу».

«Сьогодні Київський апеляційний господарський суд скасував рішення Господарського суду міста Києва про порушення справи про банкрутство «Черноморнафтогазу», - йдеться в повідомленні прес-служби.

За інформацією прес-служби, перша судова інстанція не взяла до уваги норми Закону України «Про трубопровідний транспорт», згідно з яким щодо державних компаній (дочірніх структур «Нафтогазу»), що здійснюють транспортування газу магістральними трубопроводами і використовують підземні сховища, не може бути порушено справу про банкрутство.

«Щодо державних підприємств (дочірніх та заснованих «Нафтогазом України»), які здійснюють діяльність з транспортування магістральними трубопроводами і зберігання у підземних газосховищах... не може бути порушено справу про банкрутство», - цитує закон прес-служба.

Згідно з повідомленням, скасування незаконної постанови дозволить «Чорноморнафтогазу» продовжити роботу, зокрема, щодо повернення втрачених в Криму активів.

Як повідомляв УНІАН, з часу початку анексії Криму Росією в березні 2014 року Україна намагається домогтися компенсації за окупацію півострова.

Зокрема, збитки, завдані «Чорноморнафтогазу» анексією Криму, заявлені в позові Міністерства юстиції України до Російської Федерації про визнання незаконної окупації Криму та компенсації шкоди, завданої цією окупацією (справа «Україна проти Росії»). Балансова вартість втрачених активів «Чорноморнафтогазу» становить 14,9 млрд грн.

1 червня 2016 року Господарський суд Києва порушив справу про банкрутство Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз».

2 липня 2016 року «Нафтогаз» заявив, що вважає таку позицію суду незаконною. За інформацією компанії, рішення про банкрутство було винесено за позовом комерційної структури, якій «Чорноморнафтогаз» заборгував за обладнання, поставлене в 2012 році, близько 418 тис. грн.

Довідка УНІАН. «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

На балансі «Чорноморнафтогазу» знаходиться 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ на сьогоднішній день становлять: за природним газом – 58,56 млрд куб. м, за газовим конденсатом – 1231 тис. тонн, по нафті – 2530 тис. тонн.