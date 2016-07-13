Україна з сегоднящнего дня збільшила імпорт природного газу з Угорщини на 60% - до 1,6 мільйона кубометрів на добу.

Про це у Facebook написав прес-секретар оператора вітчизняної газотранспортної системи - держкомпанії "Укртрансгаз" Максим Білявський.

"Україна збільшила імпорт газу з Угорщини на 60% - до 1,6 мільйона кубометрів на добу", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, Україна 9 липня відновила призупинений з початку липня імпорт природного газу з Угорщини.

У зв'язку із завершенням опалювального сезону Україна перестала вибирати газ із підземних сховищ і з 7 квітня почала поповнювати обсяги "блакитного палива" в сховищах.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 2 по 9 липня збільшилися на 1,2%, або на 115 мільйонів кубометрів, - до 9,844 мільярда кубометрів з 9,729 мільярда кубометрів.

"Нафтогаз України" до початку майбутнього опалювального сезону планує накопичити в підземних сховищах близько 14,5 мільярда кубометрів газу.