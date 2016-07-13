Антимонопольний комітет розслідує подорожчання газу на українських заправках

Антимонопольний комітет України (АМКУ) проведе дослідження ринку скрапленого газу в якості моторного палива з метою з'ясувати, через що спостерігається в останній місяць істотне подорожчання газу на українських заправках, повідомила прес-служба АМКУ.

"Під час моніторингу ринку скрапленого газу в якості моторного палива Комітет виявив, що за останній місяць у всіх регіонах України середні роздрібні ціни зазначеного виду пального зросли в середньому на 15%. З метою перевірки відповідності цінової ситуації на ринку вимог законодавства про захист економічної конкуренції, Комітет вже почав відповідне дослідження", - йдеться в повідомленні.

Прес-служба АМКУ зазначила, що найстрімкіше зростання роздрібних цін на скраплений газ на заправках спостерігається з початку липня поточного року. При цьому, лише за одну добу, з 11 по 12 липня, в мережах АЗС окремих операторів ринку 1 літр зазначеного палива подорожчав майже на 1 гривню.

"Така ситуація не могла залишитися без уваги Антимонопольного комітету України, оскільки таке подорожчання в роздрібній мережі може бути обумовлене не лише об'єктивними чинниками, що впливають на ціноутворення, але й бути наслідком вчинення учасниками ринку порушень законодавства про захист економічної конкуренції", - наголошується в повідомленні.

Прес-служба АМКУ заявила, що у разі виявлення в діях учасників ринку антиконкурентних узгоджених дій або зловживань монопольним становищем, до порушників будуть застосовані передбачені законодавством санкції, в тому числі накладення штрафу в розмірі до 10% доходу суб'єкта господарювання за рік, що передує року накладення штрафу.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня в Україні спостерігалася ситуація зі зниженням оптових цін на нафтопродукти, але, незважаючи на це, вартість палива на роздрібному ринку підвищувалася.

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За інформацією Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Держзовнішінформ), 8 липня порівняно з 1 липня на роздрібному ринку незначно подорожчали бензин А-95 і дизпаливо. При цьому ціни на скраплений газ (СПБТ) відчутно зросли – на 0,98 гривні/літр.

Неконтрольоване зростання цін на паливо в Україні також мало місце в кінці 2015 - початку 2016 року. Розслідування картельної змови на ринку нафтопродуктів ініціював колишній прем'єр-міністром Арсеній Яценюк, також він закликав АМКУ і Міненерговугілля розібратися в ситуації. Тодішній міністр енергетики Володимир Демчишин провів низку зустрічей з нафтотрейдерами, після чого ціни на паливо в Україні почали знижуватися.

20 травня 2016 року, після звернення народних депутатів, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що має намір провести нараду з питань ціноутворення на ринку автомобільного палива за участю Антимонопольного комітету. За його словами, синхронні дії трейдерів можуть мати ознаки змови з регулювання цін, а саме зростання цін на багатьох АЗС відбувається синхронно.

23 травня Антимонопольний комітет України завершив розслідування за наявності антиконкурентних узгоджених дій при встановленні роздрібних цін на паливо, за результатами якого виявив порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

На початку червня Гройсман заявив, що реагування Антимонопольного комітету на цінову ситуацію на роздрібному ринку нафтопродуктів (цін на АЗС) буде мати результат тільки через 4-6 місяців.