"Центренерго" купує вугілля з окупованих територій через "кримінальну" фірму - ЗМІ

ПАТ «Центренерго» оприлюднило у «Віснику держзакупівель» дані про контракти на постачання вугілля, укладені у першому кварталі 2016 року.

В самому звіті немає даних про дату його складення. Він був опублікований лише 21 червня, хоча мав бути оприлюднений ще у квітні, пишуть «Наші гроші».

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Видання ще на початку червня повідомляло, що «Центренерго» з незрозумілих причин у 2016 році припинило офіційну публікацію даних про постачання вугілля з Росії та ОРДЛО (окремі райони Донецької і Луганської областей – ред.), хоча раніше звітувало щоквартально.

«У останньому звіті оприлюднені дані про 10 контрактів на загальну суму 3,77 млрд грн. У всіх випадках нема даних ні про обсяг вугілля, ні про ціну за тонну, хоча раніше такі дані оприлюднювались. Відтак неможливо порівняти закупівельну ціну з вартістю антрациту 1364 грн./т, яку «Центренерго» тоді мало право закладати у тариф на вироблену електроенергію», - пишуть «Наші гроші».

Вперше серед постачальників держкомпанії з’явилось ТОВ «ДТЕК трейдінг» Ріната Ахметова.

Продовжено співробітництво з ТОВ «Шахтоуправління «Донбас», якому торік замовили вугілля на 528 млн грн. Співвласником цієї фірми є Дмитро Бурлака з окупованого бойовиками Донецька. Раніше він також був засновником ТОВ «Збагачувальна установка «Макіївська» разом з Всеволодом Бухтіаровим і Віталієм Беляковим, екс-директором вугільної компанії ДРФЦ з угрупування Януковича. Бухтіаров і Беляков входили до складу засновників ТОВ «Сварожеч», яке за часів Януковича поставляло вугілля на ще державне «Донбасенерго», зазначають у виданні.

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Найбільший підряд вартістю 523,00 млн грн. нині отримало ТОВ «Збагачувальна Фабрика №105», записане на мешканок окупованого Донецька Тамару Лисенко і Вікторію Остапенко.

«Центренерго» торік вже замовляло у цієї фірми фабрики вугілля на 84 млн грн, і цей факт потрапив у кримінальне провадження ГПУ проти тодішнього директора енергокомпанії Ігоря Балабанова, який був помічником нардепа від БПП Сергія Тригубенка.

Балабанов наразі звільнився з «Центренерго», його замінив Олег Коземко.

Новий генпрокурор Юрій Луценко призначив брата Тригубенка керівником Херсонської обласної прокуратури. Даних про арешт чи розшук Балабанова наразі немає.