МЕА прогнозує зростання попиту на нафту наступного року

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) очікує зростання попиту на нафту 2017 року до 97,4 мільйона барелів на добу, повідомляє Росбалт.

"Крім того, як випливає зі звіту МЕА, агентство підвищило прогноз попиту на нафту 2016 року до 96,1 мільйона барелів на добу", - йдеться в повідомленні.

При цьому агентство зазначає, що надлишок запасів нафти і нафтопродуктів в сховищах, як і раніше, загрожує падінням ціни на нафту.

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"Як вважають в МЕА, видобуток за межами ОПЕК відновить зростання 2017 року та збільшиться на 200 тисяч барелів на добу після падіння на 900 тисяч барелів до 56,5 мільйона барелів на добу, очікуваного цього року", - зазначає видання.

Напередодні Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) оприлюднила доповідь, згідно з яким очікує зростання світового попиту на нафту 2017 року на 1,12 мільйона барелів на добу порівняно з цим роком до 95,3 мільйона барелів на добу.

При цьому ОПЕК очікує, що надмірна пропозиція нафти піде з ринку наступного року завдяки скороченню видобування за межами картелю.

У доповіді також вказується, що попит на нафту ОПЕК, за прогнозами організації, в 2017 році виросте на 1,1 мільйона барелів на день до 33 мільйонів барелів на день.