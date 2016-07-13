Кабмін має намір до 2026 року подвоїти частку гідроенергетики в енергобалансі

Кабінет міністрів України на засіданні у середу затвердив програму розвитку гідроенергетики до 2026 року, передбачає збільшення в 2 рази її частки в енергетичному балансі країни - до 15,5%, а також збільшення виробничих потужностей на 3500 МВт (на даний момент гідроелектростанції генерують близько 5000 МВт).

"Цілями програми є збільшення стійкості, надійності і ефективності роботи Об'єднаної енергосистеми України, її інтеграція в європейську енергосистему, зменшення споживання енергетичного палива та шкоди для довкілля", - сказав директор оператора гідроелектростанцій країни - державної компанії "Укргідроенерго" Ігор Сирота, представляючи програму.

Він також додав, що "головна мета програми - введення в експлуатацію 3500 МВт нових потужностей, доведення до 15,5% частки гідроенергетики в Україні, зменшення залежності України від імпорту органічного палива".

За словами Сироти, програма передбачає реконструкцію існуючого обладнання, а також будівництво Дністровської гідроакумулюючої станції, Канівської гідроакумулюючої станції, Каховської гідроелектростанції і Верхнеднестровского каскаду.

При цьому заявлений обсяг фінансування програми становить 83,7 млрд грн, з яких 48,7 мільярда гривень повинні бути отримані від міжнародних фінансових організацій (МФО).

"Ми просили б більш повного обґрунтування потреби в коштах по кожному проекту з конкретними термінами реалізації. Мені здається, що потрібно обґрунтувати, потрібні для залучення коштів МФО витрати на державні гарантії", - зазначила заступник міністра фінансів Оксана Маркарова.

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У підсумку, програму було прийнято з протокольним урахуванням зауважень Міністерства фінансів, а також зауважень міністра культура В'ячеслава Кириленка щодо забезпечення безпеки для культурних та археологічних цінностей при будівництві Канівської гідроакумулюючої станції.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України минулого тижня затвердив фінансовий план державної компанії "Укргідроенерго" на 2016 рік з розміром доходів 4,84 мільярда гривень, чистим прибутком 1,2 мільярда гривень та тарифу на відпуск електроенергії 0,61 гривні/кВт.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що Україна має намір майже в два рази збільшити частку гідроелектростанцій у виробництві електроенергії - до 15,5% з нинішніх 8,6%. За словами прем'єра, акцент на виробництві енергії з відновлюваних джерел є одним з головних пріоритетів роботи уряду, а українські підприємства можуть забезпечити процес підвищення енергоефективності країни необхідними технічними засобами.

В Україні експлуатується 9 гідроелектростанцій на Дністрі та Дніпрі: Київська, Канівська, Кременчуцька, Дніпродзержинська, Дніпровська, Каховська ГЕС, Київська гідроакумулююча електростанція, Дністровська ГЕС та Дністровська ГАЕС. Оператором гідроелектростанцій є державна компанія "Укргідроенерго". Загальна встановлена потужність дев'яти гідроелектростанцій становить 5007,6 МВт.