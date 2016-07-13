"Центренерго" видає поставки вугілля з окупованих територій Донбасу за південноафриканське паливо

Про це написав політичний експерт Володимир Манько у своїй колонці «Вугілля, що вбиває наших солдатів».

«Схема складна і проста одночасно. Представник України - ПАТ "Центренерго" - уклало договір з гонконгською компанією Arida Global Limited, яка зобов'язалася доставити в Україну вугілля, куплене в ПАР. На поставку величезної партії є відповідні документи», - написав експерт, уточнивши, що все імпортне вугілля підозріло чомусь іде виключно через російські порти та залізничні станції.

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«Виникає риторичне питання: чому вантаж з ПАР потрапляє в Україну не через українські митні зони? І не тому, що воно завозиться з окупованих територій Донбасу», - ставить риторичні запитання Володимир Манько

При цьому експерт, посилаючись на проведене журналістами розслідування, ще раз вказує на багато прогалин в озвученій «Центренерго» схемі постачань вугілля. Зокрема, транспортне плече поставки вугілля з ПАР в російський порт значно довше, ніж в українські порти. Крім того, згідно з підписаною угодою між «Центренерго» і Arida Global Limited, перевозити вугілля повинна була компанія Cortex Sales Limited на двох балкерах

Yasa Neslihan та Moonray. Однак, як з'ясувалося, ці судна з кінця жовтня по початок лютого 2016 року ніколи не заходили в порти ПАР і в Чорне море.

Не менш цікавою є озвучена Володимиром Маньком інформація про те, хто може стояти за компанією Arida Global Limited.

«За зареєстрованою в 2011 році Arida Global Limited стоїть відомий український олігарх, кум президента Росії Віктор Медведчук», - написав експерт у своїй колонці.

Крім того, за його інформацією, гвинтиками в схемі закупівлі вугілля з окупованих територій Донбасу є скандально відомий екс-керівник Держуправління справами Ігор Бакай і близький до Медведчука російський бізнесмен Ігор Сало.

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У свою чергу екс-член Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Андрій Герус коментарі УНІАН заявив, що схема поставок вугілля на «Центренерго» з ПАР є дуже підозрілою.

«Виглядає дуже підозріло. Я б навіть сказав неправдоподібно», - сказав Герус, додавши, що вугілля з ПАР ніколи не їде через Росію, а завжди йде через українські порти біля Одеси.

Герус також зазначив, що при розслідуванні по міжнародних каналах можна легко встановити, чи купувалось вугілля у ПАР і у якого виробника.

Як повідомляв УНІАН, взимку 2016 року вперше з'явилася інформація, що під виглядом вугілля з ПАР для «Центренерго» поставляється антрацит із зони АТО. Контролюють цей процес люди, наближені до Віктора Медведчука, який бере участь в переговорах між Україною і Росією щодо врегулювання війни на Донбасі, а також є кумом президента Росії Володимира Путіна.

Однак Володимир Демчишин, який на той момент обіймав посаду міністра енергетики та вугільної промисловості, спростував закупівлю для «Центренерго» вугілля із зони АТО під виглядом південноафриканського.

Навесні Мінекономрозвитку проводило конкурс на голову «Центренерго», проте 8 квітня суд заблокував проведення конкурсу.

Пізніше народний депутат Сергій Лещенко заявив, що за зривом конкурсу з призначенням керівника держкомпанії "Центренерго" стоїть народний депутат з фракції БПП і один із найближчих соратників президента Ігор Кононенко. Крім того, у ЗМІ неодноразово з'являлися публікації про те, що постачання вугілля на «Центренерго» курирує Ігор Кононенко.

ПАТ «Центренерго» є одним з провідних виробників електроенергії в Україні. До складу компанії входять три теплові електростанції - Вуглегірська, Зміївська та Трипільська, їх сумарна встановлена проектна потужність складає 7665 МВт - 14% генеруючої потужності України. «Центренерго» постачає електроенергію в Київську, Харківську і Донецьку області.

У 2015 році «Центренерго» закінчила з чистим прибутком 70 млн грн.