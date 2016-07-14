Гройсман обговорив із керівництвом Міненергетики США питання про поглиблення співпраці

Про це Гройсман повідомив на сторінці в Facebook.

Під час зустрічі сторони обговорили належну підготовку енергосистеми України до зимового сезону, а також підтримку проектів енергоефективності в Україні.

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"Реформа енергетичного сектору сьогодні є одним з пріоритетів для Уряду. Завдання, які стоять на порядку денному, – відкрити доступ на енергетичний ринок для нових компаній, завдяки реальній конкуренції сприяти зниженню цін, збільшити долю альтернативних джерел енергії, таких як, наприклад, гідроенергетика, стимулювати енергоефективність", - йдеться в повідомленні.

"Ми маємо уже дворічний досвід успішної співпраці і нові завдання для її продовження", - додав Гройсман.