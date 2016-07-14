Ціни на нафту повернулися до зростання після падіння напередодні

Світові ціни на нафту в четвер вранці демонструють позитивну динаміку, коректуючи після падіння більш ніж на 5% напередодні через дані Міненерго США про сильне зростання запасів бензину і дистилятів, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 06:57 вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 1,23% - до 46,83 долара за барель. Ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 1,45% - до 45,40 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

За даними Міненерго США, комерційні запаси нафти в країні (виключаючи стратегічний резерв) протягом тижня, що завершився 8 липня, скоротилися на 2,5 мільйона барелів, або на 0,5% - до 521,8 мільйона барелів. Аналітики вважали, що запаси протягом тижня знизяться на 2,95 мільйона барелів, до 521,45 мільйона барелів. Видобуток нафти в США протягом тижня, за даними міністерства, зріс на 0,67%, або на 57 тисяч барелів на добу - до 8,485 мільйона барелів на добу.

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"Запаси нафти на найбільшому в країні терміналі в Кушинга (Cushing) опустилися на 0,2 мільйона барелів — до 63,9 мільйона барелів. Запаси бензину в США збільшилися на 1,2 мільйона барелів, або на 0,5% - до 240,1 мільйона барелів. Аналітики, навпаки, очікували, що показник скоротиться на 0,432 мільйона барелів. Запаси дистилятів виросли на 4,1 мільйона барелів, або на 2,7% — до 153 мільйонів барелів. Аналітики прогнозували, що цей показник збільшиться всього на 0,256 мільйона барелів", - зазначає видання.

Даний звіт посилив негативні настрої на нафтовому ринку, викликані прогнозами Міжнародного енергетичного агентства (МЕА). За даними організації, світові запаси нафти в минулому місяці продовжили своє зростання.

"Ми знаємо, що зараз відбувається процес відновлення балансу на ринку, але тиск на ціни на нафту зберігається. Ринок вже бачив швидке зростання цін до рівня в 50 доларів за барель, так що не виключено, що ми побачимо таке ж швидке падіння до відміток нижче 40 доларів", - прокоментував ситуацію агентству Рейтер старший менеджер Phillip Futures в Сінгапурі Автар Санду (Avtar Sandu).