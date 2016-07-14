"Росатому" загрожують санкції: компанія визнала наявність бізнесу в окупованому Криму

"Росатом" визнав, що став постачальником обладнання для ТЕС, які будує в окупованому Криму "Технопромекспорт", що входить в "Ростех", пише "Комерсант".

Досі "Росатому" вдавалося уникати західних санкцій, але тепер, кажуть юристи, ризики для держкорпорації стали більш серйозними. При цьому документальних доказів постачання дійсно немає: єдині контракти, які могли б відповідати названим "Росатомом" умовам, виглядають як закупівлі для ТЕС в Тамані.

Читайте також"Енергоатом" повністю заповнить один реактор паливом Westinghouse в 2018 роціЗ кінця 2014 року кримські енергопроекти для будь-яких постачальників є ризикованими, оскільки потрапляють під санкції США і ЄС. Досі в анексованих Криму і Севастополі найчастіше відкрито працюють тільки ті російські структури, які включені в санкційні списки.

"Росатом", що активно працює на ринках США і Європи, досі під санкції не потрапляв. У "Росатомі" не стали пояснювати подробиці контракту з кримськими ТЕС. Джерело "Ъ", знайоме з ситуацією, відзначає, що у відділі управління ризиками загроз не бачать. У "Ростехе" не відповіли на запит "Комерсанта".

Юристи "кримські" ризики держкорпорації визнали серйозними. Керуючий партнер АБ "Бартоліус" Юлій Тай вважає, що постачання апаратури на окупований півострів може обернутися для "Росатому" попаданням під санкції: "Така діяльність — це ризик, тому що санкції діють так: "Хто там працює — потрапляє під санкції". Він пояснює, що якщо у відношенні компанії введуть обмеження, вона не зможе укладати договори з західними контрагентами, брати кредити в банках. Не настільки категорична керівник юридичного департаменту Національної юридичної служби Юлія Галуєва: "Питання в тому, чи будуть дотримані умови, які іноземні держави визнають санкційними, тобто буде постачання обладнання для ТЕС підпадати під них".

У Єврокомісії та Мінторгу США, які ввели санкції за окупацію Росією Криму, не відповіли на запит "Комерсанта".

Як повідомляв УНІАН, у рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій Україна планує в 2016 році придбати у Westinghouse більше третини палива для АЕС, тоді як в 2015 році майже все паливо постачалося з Росії.

Глава Westinghouse Денни Родерік заявляв, що його компанія готова впровадити своє паливо на всіх атомних електростанціях України.