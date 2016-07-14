Представники Міненерго США обговорили питання розвитку "Енергоатому" з керівництвом компанії

Представники Міністерства енергетики США обговорили з керівництвом Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" питання розвитку компанії, її фінансову ситуацію і підготовку вітчизняних АЕС до зимового періоду, повідомляє прес-служба "Енергоатому".

Згідно з повідомленням, з боку США у зустрічі, що відбулася 13 липня, взяли участь перший заступник міністра енергетики Джонатан Елкінд, заступник міністра енергетики Девід Молер, аташе з енергетики Ендрю Вогт та координатор проектів від посольства США Аріна Коваленко.

У повідомленні наголошується, що на зустрічі також обговорювалися питання реалізації інвестиційних програм "Енергоатому" на найближчі 2-5 років, серед яких ‒ хід диверсифікації поставок ядерного палива на українські АЕС, будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива за технологією американської компанії Holtec International, а також будівництво нових атомних енергоблоків.

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"Що стосується частки атомної енергетики на енергетичному ринку України, протягом останніх 3 років ми займаємо більше половини. І якщо говорити не тільки про короткостроковій, але і довгостроковій перспективі, то в стратегічних документах, що стосуються розвитку електроенергетичної галузі України, передбачається, що ця частка буде збережена", ‒ зазначив на зустрічі президент компанії Юрій Недашковський, якого цитує прес-служба.

Президент "Енергоатому" також додав, що зараз енергетична стратегія України переглядається новим складом уряду, але пропозиції компанії та Міністерства енергетики України полягають у збереженні існуючого зараз балансу вироблення електроенергії.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.