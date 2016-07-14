Оперативна реакція: "Надра України" готові допомагати розслідуванню факту хабарництва на своєму дочірньому підприємстві

Національна акціонерна компанія "Надра України" готова сприяти правоохоронцям у розслідуванні факту отримання хабара заступником директора дочірнього підприємства компанії "Західукргеологія", повідомляє прес-служба "Надра України".

"Надра України" готові всіляко сприяти правоохоронцям розслідувати випадок зі хабарем "Західукргеологія", - заявляють у компанії.

Згідно повідомленні, керівництво "Надра України" оперативно відреагувала на ситуацію, яка склалася на підприємстві "Західукргеологія", де 13 липня правоохоронні органи затримали одного із заступників цього підприємства на хабарі.

У повідомленні наводяться слова голови компанії Ярослава Климовича, який заявив, що вимагає від керівника "Захидукргеологии", негайно усунути дану особу від виконання службових обов'язків.

"Зазначу, що ми будемо всіляко сприяти правоохоронним органам у розслідуванні цієї справи. Насправді, це для нас шок, відверто скажу. Я прошу слідство швидко дати об'єктивну оцінку діям цієї людини. Особисто дякую львівську поліцію і безпосередньо начальника Управління поліції у Львівській області за таку оперативну роботу", - додав Климович.

За його словами, у "Надра України" було оперативно організовано нараду, на якій прийнято рішення провести службове розслідування.

"Вже створено комісію за участю керівників структурних підрозділів НАК "Надра України". Члени комісії вже сьогодні оперативно виїжджають до Львова для проведення службового розслідування", - сказав Климович.

Про хід розслідування цієї справи компанія має намір повідомляти ЗМІ та громадськості.

При цьому в "Надра України" зазначають, що її дочірнє підприємство "Західукргеологія" є окремою юридичною особою, яка згідно з положеннями статуту підприємства самостійно здійснює свою господарську діяльність, не несе відповідальності за зобов'язаннями засновника (компанії), а засновник - за зобов'язаннями підприємства.

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Як повідомляв УНІАН, 13 липня глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що оперативники Управління захисту економіки і слідства Нацполиции у Львівській області спільно з обласною прокуратурою затримали на хабарі у 1,5 мільйона гривень першого заступника підприємства "Західукргеологія", яке входить в структуру держкомпанії "Надра України". За словами Авакова, посадовець вимагав від представника юридичної особи 3 мільйони гривень. За цю суму він пообіцяв посприяти в підготовці і погодженні документації на газове родовище з подальшою видачею спеціального дозволу на користування надрами.

Довідка УНІАН. "Західукргеологія" - єдине в галузі багатопрофільне підприємство, що здійснює весь комплекс геологорозвідувальних робіт на всі види корисних копалин.

Національна акціонерна компанія "Надра України" є провідною компанією в сфері геологорозвідувальних робіт в Україні та володіє 20 спеціальними дозволами на користування нафтогазоносними надрами (ресурсна база яких становить 47 мільйонів тонн умовного палива), 120 свердловинами на відновлення, 16 першочерговими ділянками під бурові роботи на нафту і газ, 40 ділянками для проведення сейсмічних досліджень. Крім того, розроблені 23 бізнес-проекту на перспективні ділянки надр.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

100% акцій "Надра України" належать державі в особі Державної служби геології та надр.