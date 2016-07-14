Іран збільшив видобуток нафти до 5-річного максимуму

Видобуток нафти в Ірані з грудня 2015 року збільшувалася на 740 тисяч барелів нафти на день до 3,63 мільйона барелів на день у червні 2016 року, повідомляє Росбалт з посиланням на огляд інформагентства Platts.

Читайте такожЕкспорт близькосхідної нафти досяг 40-річного максимуму

"Досягнення іранського нафтового сектора може в подальшому допомогти країні повернути частку ринку, яку країна втратила в результаті запроваджених проти неї санкцій США. Раніше влада Ірану оголосили, що до липня їм вдалося повернути близько 80% частки нафтового ринку", - йдеться в повідомленні.

Як заявив директор міжнародного департаменту Іранської національної нафтової компанії (NIOC) Мохсен Камсари, країні вдалося повернути собі значну частину ринку за допомогою розширення можливостей експорту нафти до 2 мільйонів барелів нафти на день.

Він також додав, що Іран має намір подвоїти експорт нафти до 4 мільйонів барелів на день, але для цього необхідні певні умови.