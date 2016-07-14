Порошенко і Алієв домовилися відродити "Одеса-Броди" для транспортування нафти до Європи

Україна і Азербайджан зацікавлені в реалізації проекту «Одеса-Броди» для транспортування нафти.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв під час спільної прес-конференції з президентом України Петром Порошенко сьогодні в Баку.

«Ми дуже серйозно обговорили питання реалізації проекту «Одеса-Броди» і дали доручення, щоб відродити цей проект, тому що Азербайджан поставляє на європейський ринок дуже великі обсяги своєї нафти і також стає транзитною країною для країн, що знаходяться на східному узбережжі Каспійського моря», - заявив Алієв.

«Каспійське, Чорне та Балтійське моря – цей трикутник має потенціал для співробітництва. Я вважаю, що роль транспортних коридорів є ключовою», - додав президент Азербайджану.

У свою чергу президент Порошенко наголосив, що Україна зацікавлена і в інших спільних енергетичних проектах, які надають азербайджанським інвесторам доступ на український паливний ринок. «Ми всіляко сприятимемо цьому доступу», - сказав Порошенко.

Присутній на переговорах віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко також запропонував розглянути проект транспортування азербайджанської нафти з порту Супса (Грузія) через південну гілку нафтопроводу «Дружба» до Словаччини і Чехії. Цей альтернативний варіант транспортування ресурсів набуває значення у зв'язку з мінливою геополітичною ситуацією в регіоні.

«Ми розраховуємо, що уряд Азербайджану підтримає цей проект на стадії його практичної реалізації», - зазначив Зубко.

Нафтопровід «Одеса-Броди» побудований в 2001 році між Одесою та містом Броди Львівської області, де здійснена його стиковка з нафтопроводом «Дружба». Його протяжність становить 667 км, проектна потужність - 14,5 млн тонн нафти на рік.

Як повідомляв УНІАН, президент Порошенко перебуває з офіційним візитом в Азербайджані. Під час переговорів з президентом Алієвим глави держав обговорили безліч спільних проектів у соціально-економічній та культурній сферах двох країн. Зокрема, розглядалися перспективи спільного будівництва транспортного літака Ан-178, а також розвитку кількох транспортних коридорів, включаючи новий «Шовковий шлях».