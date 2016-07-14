Рада відправила на повторне друге читання законопроект щодо Нацкомісії з енергетики

Верховна Рада України не змогла прийняти законопроект №2966 про Національну комісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, і відправила документ на повторне друге читання.

За відповідне рішення проголосували 258 депутатів. До цього парламент провалив прийняття законопроекту, за який проголосувало 188 нардепів при необхідних 226.

"Мені здається, що це несправедливо після такої титанічної роботи. Комітет пішов на всі можливі компроміси для підтримки законопроекту", - сказав спікер парламенту Андрій Парубій після провалу голосування за законопроект.

У повному складі не підтримали фракції "Радикальної партії" Олега Ляшка, "Опозиційного блоку" та "Батьківщини".

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Раніше голова НКРЕКП Дмитро Вовк заявляв, що прийняття закону "Про Національну комісію, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП)" дозволить оновити кадровий склад цієї комісії, а також знизити залежність від інших органів у прийнятті рішень. Комісія зможе встановлювати рівень зарплат співробітників, який буде їх мотивувати, і дозволить залучати професійних співробітників.

15 червня 2016 року фахівці експертної групи, яка займається реформи енергетичного сектора, "Реанімаційного пакету реформ", зазначили, що законопроект №2966-д має низку позитивних напрацювань, таких як заборона на незаконний вплив на роботу комісії, наявність чіткої процедури оприлюднення проектів рішень та протоколів засідань, вимоги щодо проведення відкритого обговорення проектів рішень регулятора, а також процедуру розгляду скарг та врегулювання спорів.

Комісія була створена 1994 року, але закон, який визначає її статус, так і не було прийнято.