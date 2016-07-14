Голова НКРЕКП розповів про "чайові" в ціні вугілля, які гарантують "відсутність проблем"

Голова Національної комісії з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитро Вовк заявив, що в ціноутворенні на енергетичне вугілля закладені додаткові чайові, які гарантують відсутність проблем з паливом.

Про це він сказав в інтерв'ю "Економічній правді".

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Коментуючи перехід на формулу "API2+фрахт", яка на виході дає 1 500 грн за тонну вугілля замість озвучених раніше 1 100 грн за тонну, він сказав, що «формула працює на ТЕС».

«Ця формула працює на ТЕС. Нею ми дали компаніям теплової генерації бюджет для придбання вугілля. Далі їх завдання — в рамках цього бюджету провести тендер, на якому буде визначено кращу пропозицію. Коли ми приймали цей підхід, ми відштовхувалися від того, що 40% вугілля видобувається на неконтрольованій території. Весь 2015 рік всі були "по коліно в крові", щоб привезти це вугілля. Зараз цього вже ніхто не згадує. Щоб більше не займатися цим героїзмом, ми вирішили дати їм бюджет, який дозволить точно не ставити питання про забезпечення вугіллям», - заявив Вовк.

На уточнююче питання про те, що в ціні 1 500 грн за тонну закладені деякі додаткові чайові, які гарантують відсутність проблем, голова НКРЕКП відповів ствердно.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості України закладає в основу ціни вугілля для вітчизняних споживачів середню вартість палива на біржі в Польщі, а не в голландському Роттердамі, як пропонувалося раніше.

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У квітні поточного року НКРЕКП затвердила ринкову методику розрахунку гуртової ціни електроенергії, яка базується на європейському індексі цін на вугілля.

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За інформацією голови НКРЕКП Дмитра Вовка, яку він озвучив на засіданні парламентського комітету з питань ПЕК 14 червня, гранична ціна на вугілля буде формуватися на основі ціни (індекс API 2), яка формується в результаті торгів на біржі в Роттердамі (Нідерланди), разом з вартістю транспортування цього вугілля на внутрішній ринок (так звана формула "Роттердам плюс транспорт").

На думку НКРЕКП, така методика розрахунку усуне ручне регулювання ціни, що забезпечить незалежність від постачань із зони АТО і позбавить Україну від проблем з накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

Як писали ЗМІ, нова формула розрахунку тарифів за електроенергію, розроблена Нацомісією, допоможе донецькому олігарху Рінату Ахметову заробити близько мільярда доларів.

21 червня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сказав, що має намір детальніше розібратися з використанням формули "Роттердам плюс" при закупівлі вугілля.

24 червня Гройсман доручив Міненерговугілля та іншим профільним міністерствам розглянути доцільність використання формули "Роттердам плюс" при закупівлі вугілля і представити свої висновки протягом тижня.