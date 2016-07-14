У Білорусі заявили, що не зупиняли поставки нафтопродуктів до України

Мозирський нафтопереробний завод (Білорусь), який виробляє нафтопродукти, що імпортуються до України, виконує свої контрактні зобов'язання з відвантаження палива на український ринок в повному обсязі і без затримок.

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Про це повідомив начальник відділу маркетингу Мозирського НПЗ Іван Стрижов у своєму коментарі кореспонденту УНІАН, відповідаючи на питання про зупинення відвантажень палива до України.

«Усі поставки в напрямку України здійснюються в повному обсязі і своєчасно. Ми в повній мірі виконуємо свої контрактні зобов'язання перед «БНК-Україна» (найбільший імпортер білоруського палива до України – УНІАН) та іншими партнерами, які постачають нафтопродукти на український ринок», - сказав Стрижов.

Коментуючи на прохання кореспондента УНІАН слова менеджера Мозирського НПЗ аналітик консалтингової компанії UPECO, що спеціалізується на ринках енергоносіїв, Олександр Сіренко повідомив, що 12 і 13 липня українські компанії-імпортери білоруських нафтопродуктів отримали повідомлення з Білорусі про зупинення їх поставок, але з 14 липня відвантаження з білоруських НПЗ були відновлені в повній мірі, що підтверджують джерела на ринку.

«Сьогодні трейдери чекають підтвердження того, що поставки будуть і надалі виконуватися в повному обсязі», - зазначив Сіренко.

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Експерт також повідомив, що на початку торгів 14 липня на торговій площадці «Белнефтехима» (Білоруський державний концерн, який об'єднує підприємства з видобутку, переробки та транспортування нафти і нафтопродуктів, а також компанії, які виробляють нафтохімічну продукцію – УНІАН) був лише один лот – пропозиція дизельного палива виробництва Новополоцького НПЗ. Проте пізніше з'явилося більше 10 лотів, що характеризує відновлення торгівлі з українськими контрагентами.

«Білоруське паливо на українському ринку займає 40% від загального рівня споживання. Зупинка поставок з Білорусі загрожує дефіцитом і можливим зростанням цін, як в гуртовому, так і роздрібному сегменті ринку (на АЗС). Ринок нафтопродуктів на сьогодні досить диверсифікований, і Україна з часом зможе замінити поставки з білоруських НПЗ, але на це потрібен час», - сказав Сіренко.

Раніше галузеві ЗМІ на ринку нафтопродуктів з посиланням на трейдерів, повідомили, що в ніч з 12 на 13 липня Мозирський НПЗ повністю зупинив відвантаження нафтопродуктів на експорт, в тому числі до України. Такий крок був пов'язаний з провалом переговорів щодо нафти і газу в Москві прем'єр-міністрів Білорусі та Росії. В ході цих переговорів обговорювалися борги Білорусі перед Росією за газ і, як наслідок, обмеження поставок нафти з Росії на білоруські НПЗ.

За даними ЗМІ, ряд українських компаній отримали пропозиції від білоруських партнерів на придбання палива Новополоцького НПЗ (другий НПЗ в Білорусі - УНІАН).

Довідка УНІАН, За даними Державної фіскальної служби, Україна в січні-червні 2016 року імпортувала нафтопродуктів на суму 1,295 млрд дол., що на 25,4% менше, ніж за аналогічний період 2015 року. Згідно з даними відомства, найбільшими постачальниками нафтопродуктів у звітному періоді були Білорусь (844,7 млн. дол.), Литва (107,5 млн дол.) і Росія (101,1 млн дол.).