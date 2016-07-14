Вищий адмінсуд направив справу про стягнення частини прибутку "Енергоатома" на новий розгляд до суду першої інстанції

Як повідомляє прес-служба компанії, відповідне рішення було прийнято 13 липня.

Згідно з повідомленням, підставою для направлення справи на новий розгляд суд вказав необхідність дослідження питань, які були предметом обговорення під час судового засідання у Вищому адміністративному суді України.

Такими питаннями, зокрема, були: наявність повноважень у позивача на звернення до суду з позовом; зв'язаність контрольних повноважень позивача з нормами Закону України «Про управління об'єктами державної власності» щодо повноважень органу управління відповідача; визнання незаконним і нечинним постанови Кабінету міністрів України від 24 грудня 2014 року №710 «Про внесення змін до Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями», яка була підставою для визначення зобов'язання «Енергоатому» щодо сплати 4,2 млрд грн; відсутність у відповідача спірної заборгованості на момент розгляду справи у Вищому адміністративному суді України.

При цьому також повідомляється, що конкретні мотиви суду стануть відомі після отримання повного тексту відповідної постанови.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада 2015 року «Енергоатом» виграв суд у справі про стягнення з компанії 4,2 млрд грн. Колегія суддів Київського апеляційного адміністративного суду постановила задовольнити апеляційну скаргу дп НАЕК «Енергоатом» на постанову Окружного адміністративного суду Києва від 16 вересня про стягнення з компанії 4,2 млрд грн частини штучно нарахованої прибутку за 2014 рік.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.