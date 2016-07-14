Міністр енергетики озвучив заходи, що дозволять не купувати вугілля із зони АТО

Про це в інтерв'ю одному з телеканалів заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

«Ми можемо частину необхідного антрацитового вугілля замінити поставками з інших країн, а частину - переобладнавши блоки ТЕС на спалювання вугілля газової групи. Тоді перед нами не буде стояти питання про те, чи варто нам брати або не брати вугілля із зони АТО», - сказав міністр.

Також Насалик додав, що для цього потрібно переобладнати блоки на ТЕС.

«Щоб змінити подачу вугілля (з антрацитового на газовий) на двох блоках Зміївської ТЕС - це коштує 175 млн грн. Такий крок дає економію споживання антрацитового вугілля в рік 1,3-1,4 млн тонн при загальному споживанні України в 9 з гаком млн тонн», - додав Насалик.

Крім того, міністр енергетики анонсував розгляд Кабміном рішення про виділення коштів на закупівлю імпортного вугілля.

«Скоро буде розглядатися розпорядження Кабінету міністрів, щоб виділить гроші на закупівлю імпортного вугілля. Це дасть зробити нова ціна (за формулою на основі біржі в Польщі - УНІАН)», - сказав Насалик.

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Як повідомляв УНІАН, після ініційованої Росією війни на Донбасі Україна втратила в цьому регіоні велику кількість шахт, які видобувають антрацит. Дану марку вугілля на захопленій бойовиками території наразі добувають лише шахти компанії ДТЕК Ріната Ахметова. Однак поставки вугілля із зони АТО часто перериваються.

Зокрема, поставки вугілля антрацитної групи з 1 червня цього року були відсутні і поновилися лише наприкінці місяця в обсягах, які, як відзначають в енергокомпанії ДТЕК, не дозволяють поповнювати запаси палива на складах.

Раніше з виникненням дефіциту Україна тимчасово закуповувала паливо в Південно-Африканській Республіці. При цьому навесні поточного року Міністерство енергетики та вугільної промисловості заявило, що до майбутнього опалювального сезону вугілля з ПАР імпортуватися не буде.

Для вирішення проблеми забезпечення ТЕС вугіллям НКРЕКУ ввела в Україні біржове формування цін на вугілля вітчизняного виробництва. За запропонованою комісією формулою, ціна вугілля буде розраховуватися з вартості вугілля на біржі в Роттердамі з урахуванням доставки в Україну.

Тим часом, ряд експертів різко розкритикували запропоновану НКРЕКУ формування ціни на вугілля українського видобутку, оскільки, на їхню думку, таким чином ціни на вугілля завищуються, що дає можливість отримувати більше доходів енергокомпанії ДТЕК, яка контролює ряд українських ТЕС і підприємств вуглевидобутку. При цьому вони відзначають, що через це може постати питання додаткового підвищення цін на електроенергію для промисловості і населення.

13 липня Насалик заявив, що Міненерговугілля закладає в основу ціни вугілля для вітчизняних споживачів середню вартість палива на біржі в Польщі, а не в голландському Роттердамі.