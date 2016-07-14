Формула ціни на вугілля "Роттердам+" не вирішує проблеми поставок дефіцитного антрациту – Насалик

Про це в інтерв'ю одному з телеканалів заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

«Формула ціни на вугілля «Роттердам+» не зовсім підходить Україні, так як вона не вирішує питання антрацитової групи вугілля», - сказав міністр, після чого запропонував альтернативний ціновий індикатор - польську біржу.

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«Нам потрібна оцінка нашого внутрішнього вугілля, а також ми повинні вирішити питання як нам закуповувати антрацитове вугілля, не використовуючи зону АТО. Саме тому ми в якості бази взяли польську біржу. Там немає вартості транспортного плеча», - сказав міністр.

«Формула ціни на вугілля з індикатором на польському ринку дає можливість вирішити проблему закупівлі вугілля антрацитної групи», - підкреслив Насалик.

Як повідомляв УНІАН, у квітні поточного року НКРЭКУ затвердила ринкову методику розрахунку оптової ціни електроенергії, яка базується на європейському індексі цін на вугілля.

За інформацією глави НКРЕКУ Дмитра Вовка, яку він озвучив на засіданні парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу 14 червня, гранична ціна на вугілля буде формуватися на основі ціни (індекс API 2), яка формується в результаті торгів на біржі в Роттердамі (Нідерланди), разом зі вартістю транспортування цього вугілля на внутрішній ринок (так звана формула «Роттердам плюс транспорт»).

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На думку НКРЕКУ, така методика розрахунку усуне ручне регулювання ціни, забезпечить незалежність від постачань із зони АТО і позбавить Україну від проблем з накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

21 червня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сказав, що має намір більш детально розібратися з використанням формули «Роттердам плюс» при закупівлі вугілля.

У відповідь на доручення Гройсмана розібратися з формулою ціни на вугілля, 13 липня Насалик заявив, що Міненерговугілля закладає в основу ціни вугілля для вітчизняних споживачів середню вартість палива на біржі в Польщі, а не в голландському Роттердамі, як пропонувалося раніше.