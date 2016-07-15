Ціни на нафту відновили зниження

Світові ціни на нафту знижуються в п'ятницю на тлі побоювань інвесторів щодо перевищення пропозиції над попитом на ринку "чорного золота", повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 07:57 вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,59% - до 47,1 долара за барель. Ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,57% - до 45,42 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

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"З третього кварталу 2016 року до кінця 2017 року відбудеться дуже незначна зміна світових запасів (нафти - ред.). Як таке, наростання запасів, яке відбувається з початку 2014 року, значною мірою збережеться і, отже, буде перешкоджати будь-якому зростання цін", - наводить агентство Reuters слова аналітиків банку BNP Paribas.

Стримують зниження цін на нафту сильні дані статистики з ВВП Китаю, однієї з найбільших економік світу. Зростання показника у другому кварталі 2016 року в річному вираженні склав 6,7%, зберігшись на рівні першого кварталу.

За попередніми даними, зростання ВВП Китаю в першому півріччі 2016 року склав 6,7%. Результати другого кварталу не збіглися з очікуваннями аналітиків, які розраховували на уповільнення темпів економічного зростання Китаю до 6,6%.