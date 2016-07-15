Україна понад півроку не закуповує газ у Росії - Ковалів

Україна в рамках диверсифікації джерел постачання природного газу в країну вже понад 230 днів не використовує прямі поставки палива з Росії, повідомила в ході Години запитань до уряду у Верховній Раді перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Юлія Ковалів.

"Ми не купуємо газ у Росії вже 231 день, - сказала Ковалів. - Ми стали його (газ - УНІАН) купувати не за політичними угодами, а за ринковими умовами. І тому від нас як від держави ніхто не може вимагати тепер політичної лояльності або ущемлення державного суверенітету".

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При цьому вона підкреслила, що вперше уряд встановив прозору ринкову ціну на газ, що також дозволило подолати хаос і корупцію на внутрішньому ринку газу країни.

Як повідомляв УНІАН, Україна за підсумками січня-березня 2016 року імпортувала 2,647 мільярда кубометрів природного газу на суму 521,7 мільйона доларів. Весь обсяг газу було імпортовано з країн Європи.

31 березня "Нафтогаз" заявив, що не планує відновлювати закупівлю газу у "Газпрому" з 1 квітня 2016 року, оскільки ціна газу, запропонована російською компанією на II квартал 2016 року, є вище пропозиції європейських постачальників "Нафтогазу".