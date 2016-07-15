Ковалів: без ринкового тарифу дефіцит бюджету "Нафтогазу" сягнув би 171 мільярда - стільки йде на оборону

Збереження непрозорого тарифоутворення в Україні, а також системи покриття різниці в тарифах з державного бюджету призвело б до зростання дефіциту бюджету національного енергохолдингу "Нафтогаз України" до 171 мільярда гривень, сказала перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Юлія Ковалів.

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"У 2014 році було профінансовано 108 мільярдів гривень для покриття дефіциту "Нафтогазу". Якщо б ми не змінили цю систему, 2016 року ми з держбюджету повинні були б заплатити "Нафтогазу" 171 мільярда гривень. Це більше, ніж фінансування оборони на сьогодні", - сказала Ковалів.

Вона підкреслила, що запроваджена урядом система субсидій - єдино правильний метод вирівнювання різниці в тарифах.

"Для людей, які не можуть оплатити тарифи, нічого не змінилося. Вони платили не більше 15% сукупного сімейного доходу, так і будуть їх платити. А сума, яка зекономлена (на покритті дефіциту бюджету НАК "Нафтогаз України") - це близько 130 мільярдів гривень - це сума, яку держава може пустити на армію, профінансувати дефіцит Пенсійного фонду", - підкреслила Ковалів.